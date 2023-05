Em busca de ajuda, presidente da Argentina se reúne com Lula em Brasília nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião, nesta terça-feira (2), com o presidente argentino Alberto Fernández, no Palácio da Alvorada. De acordo com a agenda oficial divulgada pelo Planalto, o encontro entre os dois será às 17h. Enfrentando grave crise econômica e financeira, a Argentina também está em período de maior movimentação política, com a proximidade das eleições presidenciais, que irão ocorrer em outubro. Nesse cenário, o país vizinho espera desenvolver novos mecanismos para ampliar o comércio entre os dois países como forma de ajudar na recuperação econômica.

Também participam da reunião no Palácio do Planalto, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Sergio Massa (da Economia da Argentina), os chanceleres dos dois países, Mauro Vieira, pelo Brasil, e Santiago Cafiero, pela Argentina, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Aloizio Mercadante. Após a reunião de trabalho, haverá um jantar na residência oficial.

A expectativa é de que uma demandas do governo argentino, que trata da concessão de crédito para empresas brasileiras que vendem para a Argentina e que importam serviços e mercadorias do Brasil, seja viabilizada pelo governo Lula. Deve entrar na pauta ainda o pedido por parte de Fernández para que o BNDES agilize a aprovação do financiamento da ampliação do gasoduto Néstor Kirchner.