Preso, brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner não se arrepende de ação

O brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, tentou matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, no dia 1º de setembro de 2022. Nesta terça-feira (14), ele afirmou à imprensa que agiu sozinho e que não se arrepende do crime.

O ataque em setembro do ano passado, ocorreu quando Kirchner cumprimentava pessoas que faziam manifestação de apoio à ela na porta de sua casa. Montiel sacou o revólver e apontou para o rosto da política, mas a arma falhou.

"Em vez de tirar a trava, imagina o nervosismo de estar em um lugar e de puxar o ferrolho, puxei o trinco para trás e quando apertei o gatilho não saiu porque no meio de tanto tumulto, eu estava nervoso pela quantidade de pessoas’’, contou Fernando.

Perguntado se estava arrependido, ele disse um enfático "não". Ele reforçou, no entanto, que cometeu o crime "por causa da situação do país". Montiel se misturou entre um grupo de apoiadores que aguardavam a vice-presidente, oito dias após o Ministério Público ter pedido sua condenação por corrupção.

"Eu fiz isso sozinho, eles estão inventando uma história, eu agi sozinho", afirmou Montiel, em tentativa de inocentar a namorada, Brenda Uliarte, 23, também presa pela tentativa de homicídio. "Brenda Uliarte não teve nada a ver com isso".

"Puxei o gatilho e o tiro não saiu, a arma tinha cinco balas", disse também Montiel detido no presídio de Ezeiza, em Buenos Aires. A Justiça considerou que o ataque foi planejado por Sabag e Montiel. Nicolás Carrizo, 27, também está preso.

Carrizo é amigo do casal e líder da chamada "banda de los copitos", vendedores ambulantes de algodão-doce, serviço que Sabag e sua namorada declararam de exercer. O caso do ataque contra Kirchner ainda está em fase de investigação antes de ser levado a julgamento. O procurador do processo, Carlos Rívolo, solicitou novamente perícias sobre o celular de Montiel, cujo conteúdo teria sido apagado por engano nas primeiras manipulações feitas pela polícia.

Cristina Kirchner pediu que a Justiça investigasse os mandantes do ataque, presumindo que Sabag era um mero executor que recebia ordens.