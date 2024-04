Justiça Eleitoral decide nesta sexta-feira se ex-deputado Wladimir Costa continuará preso

O ex-deputado federal Wladimir Costa, que teve a prisão preventiva decretada por crime eleitoral e foi detido na manhã de quinta-feira (18.04), ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém, passa pela audiência de custódia, na manhã desta sexta-feira (19.04). A audiência está sendo realizada na 1ª Zona Eleitoral, localizada na Travessa Pirajá. O Grupo Liberal apurou que o procedimento começou às 8h30 e, às 10h, ainda não tinha terminado.

Nessas audiências, o preso é apresentado a um juiz, que também ouve o Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado do preso. A prisão é analisada pela Justiça sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante, e o magistrado avalia se deve ser concedida a liberdade a essa pessoa ou se ela continua presa de forma preventiva. Por isso, existe a possibilidade do ex-deputado ser liberado.

Wladimir Costa é acusado da prática de crimes eleitorais, em razão de reiterada de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais. A parlamentar afirma que o ex-deputado praticou “uma série de crimes”, incluindo violência política de gênero, extorsão, injúria, difamação, perseguição e violência psicológica contra a mulher.

Além da prisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) determinou que as contas e publicações que motivaram a ação foram excluídas das redes sociais. O advogado de Wlad, Humberto Bulhosa afirmou que, no primeiro momento, a defesa vai se concentrar em tentar tirar o ex-parlamentar da cadeira e criticou a decisão. “A alegação da defesa vai ser, no primeiro momento, lutar para restituir a liberdade dele, por ele ser vitimado por uma ‘lei da mordaça’ ao juízo da defesa", declarou.