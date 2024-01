Justiça condena a mais de 50 anos de prisão homem que matou apoiadores de Lula em briga política

O Tribunal do Júri de Iporã, município no interior do Paraná, condenou a 51 anos, 7 meses e 15 dias de prisão um homem que matou dois apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 30 de outubro de 2022, dia do resultado da eleição presidencial de 2022. Conforme a sentença, Erick Hiromi Dias, de 32 anos, cumprirá a pena em regime fechado e também deve pagar 70 dias-multa pelos dois homicídios considerados duplamente qualificados, disparo com arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo.

Para o advogado de defesa, Alessandro Dorigon, a pena é "muito desproporcional à análise do júri", disse à CNN. Segundo ele, Erick faz uso de remédios controlados, havia ingerido bebida alcoólica e não estava totalmente consciente no dia dos assassinatos. Dorigon informou que vai recorrer da decisão. O condenado está preso preventivamente e continuará atrás das grades durante a tramitação do recurso.

Relembre o caso

O crime ocorreu após uma briga política em Cafezal do Sul, há cerca de 190 Km de Maringá. Depois da vitória de Lula ser confirmada, Erick teve uma discussão de cunho político com o irmão e fez disparos à queima roupa com uma arma de fogo que levava consigo, acertando Rosineide da Silva, que estava passando, ouviu a discussão e se aproximou do local da briga. Em seguida, o condenado Erick passou de carro algumas vezes na frente de uma comemoração de eleitores e disparou contra José Wellington Lima Barros. Os dois baleados morreram.