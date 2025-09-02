Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Julgamento de Bolsonaro no STF: o que rolou na manhã desta terça (02/09) e o que vem à tarde

Primeira etapa da ação penal foi iniciada com a leitura do relatório do caso e a exposição da acusação; defesas dos réus terão a palavra a partir das 14h

O Liberal
fonte

Jair Bolsonaro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nesta terça-feira (2 de setembro de 2025), pela manhã, teve início o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), acusados de tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, fez a leitura detalhada do relatório que resume as principais etapas investigativas: descobertas da Polícia Federal, teses apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e as manifestações preliminares de cada réu. Assista:

Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, teve cerca de duas horas para apresentar os argumentos da acusação. Ele defendeu que a convocação da cúpula militar por parte de Bolsonaro configura um golpe em curso, e descreveu a atuação coordenada dos réus como tentativa deliberada de minar a democracia.

VEJA MAIS

image Papel do STF é aplicar Justiça independente de ameaças, ignorando as pressões, diz Moraes
Ministro do STF afirma que julgamento da ação do golpe "ensinam que covardia não é opção para a pacificação".

image Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas
O relator iniciou sua primeira intervenção na sessão de julgamento da manhã desta terça-feira (2), às 10h15, em Brasília

O que vem na parte da tarde

A sessão será retomada às 14h, quando as defesas dos réus terão a oportunidade de se manifestar na seguinte ordem:

  • Tenente‑coronel Mauro Cid (delação premiada);
  • Alexandre Ramagem;
  • Almir Garnier;
  • Anderson Torres;
  • Augusto Heleno;
  • Jair Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira;
  • Walter Braga Netto.

image Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet
Segundo Gonet, o grupo “programou e promoveu a explosão da revolta popular” como parte de uma estratégia que culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

image Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro
"É inevitável que se haja de estabelecer um equilíbrio entre o status atual do Sr. Jair Bolsonaro e os interesses da Justiça Pública", disse o procurador-geral da República

image Código penal promete castigo a quem tenta abolir Estado de direito e golpe de Estado, diz Gonet
Na primeira sessão do julgamento, o procurador destacou que democracia não se sustenta "se não contar com meios para se contrapor a atos orientados a sua decomposição perigosa"

Contexto e próximo cronograma

É a primeira vez na história que um ex‑presidente é julgado no STF por crimes contra a democracia. Além de Bolsonaro, estão no banco dos réus integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista — militares e ex-ministros — com penas que, em caso de condenação, podem chegar a até 43 anos.

O veredicto está previsto para o dia 12 de setembro, ao final de oito sessões que ocorrerão em cinco dias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

política

Julgamento Bolsonaro
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PEDIDO DE PRISÃO

CPMI do INSS: Conheça os 21 acusados de fraudes em benefícios previdenciários

Foi encaminhado ao STF pedido de prisão preventiva contra 21 pessoas suspeitas de fraudes em aposentadorias e pensões. Veja quem são os investigados e entenda o caso

02.09.25 13h07

JULGAMENTO

Bolsonaro diz estar acompanhando julgamento em casa

O ex-presidente e réu foi visto em frente à sua residência no fim da manhã desta terça-feira, 2

02.09.25 13h03

FRAUDE

CPMI do INSS: Eli Cohen diz que passou informações à imprensa por falta de ação de auto

O advogado que é considerado peça chave da investigação depôs no Senado Federal nesta segunda-feira, 1º

02.09.25 13h01

FRAUDE

CPMI do INSS: Veja os principais pontos do depoimento de Eli Cohen

Considerado peça-chave nas investigações, Cohen detalhou o funcionamento de um esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões

02.09.25 12h57

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda