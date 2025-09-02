Julgamento de Bolsonaro no STF: o que rolou na manhã desta terça (02/09) e o que vem à tarde

Nesta terça-feira (2 de setembro de 2025), pela manhã, teve início o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), acusados de tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, fez a leitura detalhada do relatório que resume as principais etapas investigativas: descobertas da Polícia Federal, teses apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e as manifestações preliminares de cada réu. Assista:

Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, teve cerca de duas horas para apresentar os argumentos da acusação. Ele defendeu que a convocação da cúpula militar por parte de Bolsonaro configura um golpe em curso, e descreveu a atuação coordenada dos réus como tentativa deliberada de minar a democracia.

O que vem na parte da tarde

A sessão será retomada às 14h, quando as defesas dos réus terão a oportunidade de se manifestar na seguinte ordem:

Tenente‑coronel Mauro Cid (delação premiada);

Alexandre Ramagem;

Almir Garnier;

Anderson Torres;

Augusto Heleno;

Jair Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira;

Walter Braga Netto.

Contexto e próximo cronograma

É a primeira vez na história que um ex‑presidente é julgado no STF por crimes contra a democracia. Além de Bolsonaro, estão no banco dos réus integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista — militares e ex-ministros — com penas que, em caso de condenação, podem chegar a até 43 anos.

O veredicto está previsto para o dia 12 de setembro, ao final de oito sessões que ocorrerão em cinco dias.