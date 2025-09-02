Capa Jornal Amazônia
Papel do STF é aplicar Justiça independente de ameaças, ignorando as pressões, diz Moraes

Ministro do STF afirma que julgamento da ação do golpe "ensinam que covardia não é opção para a pacificação".

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro afirmou que foi dada publicidade e transparência aos processo (Antonio Augusto/STF)

Na primeira sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta terça-feira, 2, que o País só tem a lamentar que, mais uma vez, se tenha tentado um golpe de Estado no País, "atentando-se contra a democracia" visando a "instalação de uma verdadeira ditadura".

Moraes destacou que as instituições mostraram força e resiliência e ponderou que, apesar de uma "lamentável manutenção de polarização política", deve-se afastar "com todas nossas forças" a tentativa de quebra de institucionalidade.

image Presidente da 1ª Turma do STF, Zanin orienta julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus
Julgamento começou um pouco depois das 9h desta terça-feira

image Como assistir ao julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo central do golpe?
As sessões serão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com transmissão ao vivo

image Apoiadores fazem vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro em Brasília
A mobilização ocorreu na véspera do julgamento de Bolsonaro pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

A ponderação se deu antes mesmo de Moraes começar a ler seu relatório sobre a ação penal do golpe. O ministro ponderou que o País alcançou 40 anos da redemocratização com uma "democracia forte e uma economia em crescimento", mas "isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade". "As balizas definidas pela Constituição se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos", ponderou, destacando que a democracia "não significa tranquilidade ou ausência de conflitos, mas aplicação da lei".

O relator destacou que momentos da história como o julgamento da ação do golpe "ensinam que covardia não é opção para a pacificação". "O caminho da omissão deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia", ponderou. Na visão de Moraes, a pacificação do País depende do respeito da Constituição e do fortalecimento das instituições. "Não é possível confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à constituição federal e mais significa incentivo a novas tentativas de golpe do Estado", destacou.

Segundo Moraes, o julgamento que tem início nesta terça é "desdobramento do exercício da competência penal do STF", conforme previsto da Constituição. Moraes frisou que a tramitação da ação segue o mesmo rito, com o mesmo respeito ao devido processo legal, das 1630 ações penais abertas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Destacou que, se houver qualquer dúvida razoável sobre a culpa dos réus, eles serão absolvidos.

"Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas", apontou. Moraes destacou ainda que, ao longo da tramitação da ação, "uma verdadeira organização criminosa passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado" - em referência ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

"Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes deste Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, a normal sequência do devido processo legal", ponderou.

O ministro também destacou que a publicidade e a transparência dadas pelo STF aos processo não encontram paralelo no mundo e frisou que a Corte não vai aceitar coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional. "As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1980. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros desta Suprema Corte", destacou.

"A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judicial Nacional e os princípios constitucionais brasileiros", completou.

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO

Moraes
Política
