Como assistir ao julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo central do golpe?

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete de seus aliados terá início nesta terça-feira (2), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em ação penal por tentativa de golpe de Estado.

As sessões estão programadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro e serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais da TV Justiça e do STF no YouTube.

Nos dois primeiros dias, estão previstas as manifestações da acusação e da defesa. Já nos dias 9 e 10, os ministros da Primeira Turma apresentarão seus votos. A expectativa é de que as sentenças sejam definidas no dia 12.

Mais de 3 mil pessoas se inscreveram para acompanhar o julgamento presencialmente. O STF informou que foram disponibilizados 150 lugares para o público em geral. Apenas os 1.200 primeiros inscritos terão acesso às oito sessões, de forma escalonada. Além disso, 501 jornalistas brasileiros e estrangeiros também foram credenciados.

Compõem a Primeira Turma do STF os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso; Cristiano Zanin, presidente da Turma; Flávio Dino; Luiz Fux; e Cármen Lúcia.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa os réus de cinco crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

A PGR defendeu a condenação de Bolsonaro por todos os crimes listados, com pena que pode chegar a 43 anos de prisão.

Além do ex-presidente, respondem no processo:

• Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil;

• Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

• Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência;

• Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

• Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

• Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

• Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que assinou acordo de delação com a Polícia Federal