Ex-presidente Bolsonaro não vai à abertura do julgamento da trama golpista no STF

Ele teria sido desaconselhado por advogados a comparecer no Tribunal

O Liberal
fonte

Ex-presidente pode ser condenado a mais de 40 anos de prisão (Foto: Evaristo/Sa (AFP))

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai comparecer à abertura do julgamento da ação sobre a tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022. O processo começa a ser julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (2). De acordo com seus advogados, Bolsonaro foi desaconselhado a ir ao tribunal devido ao seu estado de saúde. Ele tem sofrido crises de soluço, que em alguns momentos provocam vômitos. As informações são da Folha de S. Paulo. 

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, Jair Bolsonaro teve uma única saída registrada de sua residência em Brasília, em 16 de agosto, quando realizou exames médicos. Na ocasião, o boletim divulgado informou que ele segue em tratamento para hipertensão arterial e refluxo, além de medidas preventivas contra broncoaspiração.

Segundo aliados, o ex-presidente não está bem nem física nem psicologicamente para acompanhar o julgamento.

Nas últimas semanas, ele teria discutido com aliados a possibilidade de participar presencialmente de algumas sessões, para ficar frente a frente com os ministros que considera seus opositores. A ideia seria demonstrar força política e evitar a impressão de fragilidade diante de seus julgadores.

Caso decida comparecer, Bolsonaro precisaria de autorização do relator, ministro Alexandre de Moraes, já que está em prisão domiciliar.

O julgamento deve se estender até o dia 12 de setembro. O processo em análise no STF pode levar o ex-presidente a uma pena superior a 40 anos de prisão, sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Palavras-chave

julgamento de jair bolsonaro
Política
