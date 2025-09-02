Capa Jornal Amazônia
Apoiadores fazem vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro em Brasília

A mobilização ocorreu na véspera do julgamento de Bolsonaro pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

Thaline Silva*
Bolsonaristas fazem ato em apoio ao ex-presidente (Evaristo Sa / AFP)

Um grupo de cerca de 20 pessoas realizou, na noite de segunda-feira (1), uma vigília em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. O ato contou também com um carro de som.

Entre os presentes estavam os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), que compareceram mais cedo ao local. Durante a manifestação, apoiadores exibiram bandeiras, faixas e fizeram orações pelo ex-chefe do Executivo.

A mobilização ocorreu na véspera do julgamento de Bolsonaro pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para esta terça-feira (2). O ex-presidente e outros réus respondem a acusações relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após as eleições de 2022.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Jair Bolsonaro

julgamento
Política
