Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Em dois anos, microcrédito produtivo cresce 1.100% na Amazônia

Recursos chegam a R$ 360 milhões, em financiamentos do Ministério do Desenvolvimento Regional e Sudam 

O Liberal
fonte

Sudam tem realizado escutas territoriais em locais como Marajó (PA) para planejar o desenvolvimento de acordo com a vocação local (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Entre 2023 e 2025, a destinação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para operações de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) registrou um crescimento de 1.133%, saltando de R$ 19 milhões para R$ 360 milhões, aponta o governo federal.

O avanço histórico, destaca o governo, é reflexo direto de uma decisão tomada ainda em 2023, quando a atual gestão da Sudam alterou as regras do FNO. Naquela ocasião, o limite de recursos que o Banco da Amazônia (Basa) poderia destinar ao microcrédito subiu de 1,5% para até 40% do fundo, abrindo as portas para quem antes não conseguia financiamento.

O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, explicou que essa mudança foi fundamental para reduzir as barreiras que impediam o pequeno produtor de acessar o crédito. Segundo Rocha, o governo anterior tentou extinguir os Fundos Constitucionais de Financiamento, mas agora o foco é em um modelo de "verticalização" e sintonia entre os diferentes perfis de produtores.

"Para incluir o menor ou o pequeno, é preciso ter um processo de verticalização e sintonia entre o grande, o médio e o pequeno. Só assim alcançaremos esse desenvolvimento onde cabe todo mundo", destacou o titular da Sudam.

Paulo Rocha ressaltou ainda que as mudanças nas regras de acesso são resultado de um esforço de simplificação compartilhado pela presidência do Banco da Amazônia, que tem direcionado investimentos para dar oportunidade a quem antes era invisível para o sistema bancário.

Os resultados dessa democratização aparecem nos indicadores de 2025. Por meio do FNO, o Microcrédito BASA Acredita já superou a marca de R$ 1,4 bilhão em contratações, com 361 mil pessoas atendidas pela iniciativa até o terceiro trimestre desse ano. Além disso, o programa "Acredita no Primeiro Passo" já alcançou 65 mil empreendedores, sendo que 70% desse público é formado por pessoas inscritas no Cadastro Único. Para o próximo ano, a Sudam tem como meta atender meio milhão de pessoas por ano com microcrédito em toda a Amazônia.

Balanço de 2023 a 2025

Durante a 32ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), realizada no dia 15 de dezembro, a diretora de Planejamento da Sudam, Jorgiene Oliveira, destacou a importância de ouvir quem vive na floresta.

A Sudam tem realizado escutas territoriais em locais como Marajó (PA), Bailique (AP) e Vale do Juruá (AC) para planejar o desenvolvimento de acordo com a vocação local. Um exemplo de sucesso é a bioeconomia, que viu o PRONAF Floresta crescer de R$ 25 milhões para R$ 45 milhões anuais entre 2023 e 2025.

"Pela primeira vez, tivemos uma relação ativa com a sociedade, através de escutas com os territórios, para construir as diretrizes do FNO e do FDA. A superintendência define o rumo onde o recurso deve ser aplicado e, sob o comando do superintendente Paulo Rocha, falamos com mais de 280 instituições", afirmou a diretora.

O número de projetos aprovados através do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) em 2025 foi 3,5 vezes maior do que em 2023, passando de quatro consultas prévias aprovadas para 14 aprovações.

Nos últimos três anos, a Sudam destinou R$ 3,9 bilhões para obras de infraestrutura com grande impacto e interesse social, como melhorias em aeroportos, ferrovias, energia e portos. (Com informações da agência do governo federal).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pedido

Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro

O pedido indica dois nomes para o acompanhamento espiritual

08.01.26 22h13

Política

Autoridades paraenses participam do ato pela democracia no Palácio do Planalto

Evento marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023

08.01.26 19h07

projeto

Com veto de Lula, Congresso tem 30 dias para decidir futuro do PL da Dosimetria

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

08.01.26 18h18

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta em SP

08.01.26 17h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda