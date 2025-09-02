Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta terça-feira (2.set.2025) que a organização criminosa responsável pela tentativa de golpe de Estado em 2022 atuou desde o início para criar um ambiente de instabilidade social no Brasil.

Segundo Gonet, o grupo “programou e promoveu a explosão da revolta popular” como parte de uma estratégia que culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

VEJA MAIS:



Instabilidade como estratégia

De acordo com o procurador-geral, a conspiração buscava convencer autoridades do Exército e da Aeronáutica a apoiar a ruptura institucional, mas não obteve sucesso.“O grupo conspirador enxergou, então, na geração de um cenário de instabilidade social uma conjuntura útil para os seus propósitos. O 8 de janeiro, que não teria sido o objetivo principal, passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a verdadeira opção disponível”, destacou Gonet.

Papel de Bolsonaro e Mauro Cid

Durante sua fala, o chefe do Ministério Público Federal ressaltou ainda o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na mobilização de apoiadores.

Segundo ele, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, hoje delator, confirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Bolsonaro “deliberadamente estimulava a expectativa da população” para criar condições que justificassem uma intervenção militar. “O então presidente sempre dava esperanças de que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe”, afirmou Gonet, citando o depoimento de Cid.