Política

Política

Grupo que tentou golpe buscava a todo momento a instabilidade social, diz Gonet

Segundo Gonet, o grupo “programou e promoveu a explosão da revolta popular” como parte de uma estratégia que culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

Gabi Gutierrez
fonte

“O 8 de janeiro, que não teria sido o objetivo principal, passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a verdadeira opção disponível”, destacou Gonet. (Foto: Antonio Augusto/STF)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta terça-feira (2.set.2025) que a organização criminosa responsável pela tentativa de golpe de Estado em 2022 atuou desde o início para criar um ambiente de instabilidade social no Brasil.

Segundo Gonet, o grupo “programou e promoveu a explosão da revolta popular” como parte de uma estratégia que culminou nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

VEJA MAIS:

image Defesa de Bolsonaro diz que ele não está bem de saúde
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes


image Julgamento no STF: Moraes destaca trama golpista e expectativa recai sobre posicionamento da PRG
Sustentações da defesa estão previstas para ocorrer ainda nesta terça-feira


image Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas
O relator iniciou sua primeira intervenção na sessão de julgamento da manhã desta terça-feira (2), às 10h15, em Brasília

Instabilidade como estratégia

De acordo com o procurador-geral, a conspiração buscava convencer autoridades do Exército e da Aeronáutica a apoiar a ruptura institucional, mas não obteve sucesso.“O grupo conspirador enxergou, então, na geração de um cenário de instabilidade social uma conjuntura útil para os seus propósitos. O 8 de janeiro, que não teria sido o objetivo principal, passou a ser desejado e incentivado quando se tornou a verdadeira opção disponível”, destacou Gonet.

Papel de Bolsonaro e Mauro Cid

Durante sua fala, o chefe do Ministério Público Federal ressaltou ainda o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na mobilização de apoiadores.

Segundo ele, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, hoje delator, confirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) que Bolsonaro “deliberadamente estimulava a expectativa da população” para criar condições que justificassem uma intervenção militar. “O então presidente sempre dava esperanças de que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe”, afirmou Gonet, citando o depoimento de Cid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO

Gonet

sustentação

instabilidade social
Política
