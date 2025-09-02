Capa Jornal Amazônia
Defesa de Bolsonaro diz que ele não está bem de saúde

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes

Thaline Silva*
fonte

Os réus respondem a cinco crimes perante o STF (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não participa presencialmente do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) por motivos de saúde, afirmou nesta terça-feira (2) seu advogado, Celso Vilardi. Segundo ele, Bolsonaro “não está bem de saúde” e acompanha as sessões de casa.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com aliados, crises de soluço constantes teriam influenciado a decisão de acompanhar o julgamento à distância. Caso optasse por comparecer ao STF, o ex-presidente precisaria de autorização judicial, que não foi solicitada.

Réus do núcleo crucial

•Além de Bolsonaro, o núcleo crucial do plano de golpe inclui sete ex-auxiliares próximos:

• Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin;

• Almir Garnier, almirante de esquadra e ex-comandante da Marinha;

• Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

• Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

• Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

• Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa;

• Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice-presidente em 2022.

Acusações

Os réus respondem a cinco crimes perante o STF: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, e deterioração de patrimônio tombado. A exceção é Ramagem, que teve a ação penal suspensa para parte das acusações pela Câmara dos Deputados em maio e responde apenas por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Cronograma do julgamento

O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, reservou cinco datas para o julgamento do núcleo crucial:

• 2 de setembro, terça-feira: 9h às 12h (extraordinária) e 14h às 19h (ordinária)

• 3 de setembro, quarta-feira: 9h às 12h (extraordinária)

• 9 de setembro, terça-feira: 9h às 12h (extraordinária) e 14h às 19h (ordinária)

• 10 de setembro, quarta-feira: 9h às 12h (extraordinária)

• 12 de setembro, sexta-feira: 9h às 12h e 14h às 19h (extraordinária)

Com informações da CNN* 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

