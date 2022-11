Governador Helder fará parte da equipe de transição do Governo Lula: 'Muito otimista'

O governador reeleito Helder Barbalho (MDB) foi anunciando, na manhã desta quarta-feira (16/11), como integrante da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. O anúncio foi feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde trabalha a equipe de transição.

O governado Helder Barbalho fará parte da equipe da área de Desenvolvimento Regional. Em suas redes sociais, Helder Barbalho afirmou estar "muito otimista com os novos desafios" ao comentar o anúncio de seu nome. "Juntos vamos pensar o desenvolvimento regional do país. Além de ter sido ministro da Integração Nacional, temos a contribuição sobre um novo modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Bora Trabalhar!", escreveu.

Assista a íntegra do anúncio de Geraldo Alckmin nesta quarta-feira (16):

Veja abaixo a lista completa (por ordem de anúncio):

AGRICULTURA

Carlos Fávero;

Evandro Gussi;

Joe Vale;

Katia Abreu;

Luiz Carlos Guedes;

Neri Geller;

Silvio Crestana;

Tatiana de Abreu Sá.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Alexandre Navarro;

André Leandro Magalhães;

Celso Pansera;

Ildeu de Castro Moreira;

Glaucius Oliva;

Ima Vieira;

Iraneide Soares da Silva;

Leoni Andrade;

Luis Manuel Rebello Fernandes;

Luiz Antônio Elias;

Ricardo Galvão;

Sergio Machado Resende.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

André Janones;

Antonia Pelegrino;

Flavio Silva Gonçalves;

Florestan Fernandes Junior;

Helena Chagas;

Hélio Doyle;

João Brant;

Laurindo Leal Filho;

Manoela D'Ávila;

Otávio Costa;

Tereza Cruvinel;

Viviane Ferreira.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Célia Watanabe;

Elisangela Araújo;

Givanilson Porfírio da Silva;

João Grandão;

José Josivaldo Oliveira;

Luiz Henrique Gomes de Moura;

Maria Josana Lima Oliveira;

Miguel Rossetto;

Pedro Uczai;

Robervonia Nascimento;

Vanderlei Ziger.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Camilo Santana;

Esther Bemerguy;

Helder Barbalho;

Jonas Paulo Neves;

Otto Alencar;

Randolfe Rodrigues;

Raimunda Monteiro;

Tânia Bacellar.

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Andrei Passos Rodrigues;

Camila Nunes;

Carol Proner;

Cristiano Zanin;

Flavio Dino;

Gabriel Sampaio;

Jacqueline Sinhoretto;

Marcio Elias Rosa;

Marco Aurélio Carvalho;

Marivaldo Pereira;

Marta Machado;

Omar Aziz;

Paulo Teixeira;

Pierpaolo Cruz Bottini;

Sheila Carvalho;

Tamires Gomes Sampaio;

Wadih Damous.

MEIO AMBIENTE

Carlos Minc;

Izabella Teixeira;

Jorge Viana;

José Carlos da Lima Costa;

Marilene Correia da Silva Freitas;

Marina Silva;

Pedro Ivo;

Silvana Vitorassi.

MINAS E ENERGIA

Anderson Adauto;

David Barcelar;

Fernando Ferro;

Giles Azevedo;

Guto Quintela;

Ícaro Chaves;

Jean Paul Prates;

Magda Chambriard;

Mauricio Tomasquin;

Nelson Hubner;

Robson Sebastião Formica;

William Nozak.

PESCA

Altemir Gregolin;

Antonia do Socorro Pena da Gama;

Carlos Alberto da Silva Leão;

Carlos Alberto Pinto dos Santos;

Cristiano Ramalho;

Ederson Pinto da Silva;

Flavia Lucena Fredou;

João Felipe Nogueira Mathias.

POVOS ORIGINÁRIOS

Ashaninka;

Celia Nunes Correia;

Celia Xakriaba;

Davi Yanomani;

João Pedro Gonçalves da Costa;

Joenia Wapichana;

Juliana Cardoso;

Marcio Meira;

Marivelton Baré;

Sonia Guajajara;

Tapir Iwalapiti.

RELAÇÕES EXTERIORES

Aloysio Nunes Ferreira;

Aldo Faleiro;

Celso Amorim;

Cristovan Buarque;

Monica Valente;

Pedro Abramovay;

Romênio Pereira.

SAÚDE

Alexandre Padilha;

Arthur Chioro;

Humberto Costa;

José Gomes Temporão;

Fernando Pigatto;

Lucia Souto;

Ludhmila Hajjar;

Maria do Socorro de Souza;

Miguel Srougi;

Nísia Trindade Lima;

Regina Fátima Feio Barroso;

Roberto Kalil Filho.

TRABALHO

Adilson Araújo;

André Calistre;

Clemente Lúcio;

Fausto Augusto Junior;

Laís Abramo;

Miguel Torres;

Patrícia Vieira Trópia;

Ricardo Patah;

Sandra Brandão;

Sergio Nobre.

Geraldo Alckmin também anunciou Gleidi Andrade para o grupo de trabalho da posse presidencial e o embaixador Fernando Igreja como chefe do Cerimonial da equipe de transição.

Demais integrantes

Entre os demais integrantes da equipe de transição estão as senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Eliziane Gama (Cidadania-MA), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), os economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, além dos ex-ministros Gleisi Hoffmann, Aloizio Mercadante, Nelson Barbosa, Alexandre Padilha e Humberto Costa.

Veja como foi anúncio feito por Alckmin:

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).