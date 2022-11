Adolfo Oliveira anuncia que vai integrar equipe de transição do Governo Lula

No final da tarde desta quarta-feira (16), Adolfo Oliveira, que foi candidato ao Governo do Pará pelo PSOL nas Eleições 2022, anunciou nas redes sociais que vai integrar a equipe de transição dos governos Bolsonaro para o governo Lula. Ele vai participar do grupo temático de Desenvolvimento Regional, em que o governador reeleito do Estado, Helder Barbalho (MDB) também faz parte.

"Acabo de receber a notícia do presidente nacional do Psol, @julianopsol, que participarei da transição do governo Lula ao lado da @liviaduartepsol, @claudioputy e tanta gente boa. Minha tarefa será no GT de Desenvolvimento Regional. Para mim, será uma honra enorme dar esta pequena contribuição ao projeto que mobilizou tanta gente no Brasil inteiro. Vamos juntos!", disse no perfil do Instagram.

Adolfo Oliveira tem 37 anos, é geógrafo e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele também é formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), pós-doutorado em Geografia pela Cardiff University, de Londres.