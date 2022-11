Saiba quem são os paraenses na equipe de transição do governo Lula

O governador reeleito Helder Barbalho (MDB) foi anunciado hoje (16) como integrante da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Ele, que fará parte do grupo temático de Desenvolvimento Regional, está entre os 14 representantes do Pará que já foram confirmados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

Entre os outros nomes confirmados estão as professoras da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Raimunda Monteiro e Socorro Pena, que integram os grupos de Desenvolvimento Regional e Pesca, respectivamente. Outros pesquisadores também estão na lista divulgada por Alckmin: os cientistas do Museu Emílio Goeldi, Ima Vieira no grupo de Ciência e Tecnologia, e Marcio Meira no de Povos Originários.

Também integram a equipe de transição ex-secretários em governos estaduais e demais lideranças políticas que apoiaram a candidatura da chapa do Partido dos Trabalhadores (PT), como o professor e ex-candidato ao Governo do Pará, Adolfo Oliveira, e a vereadora de Belém e deputada estadual eleita Lívia Duarte, ambos do PSOL.

Veja os nomes já confirmados:

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Tatiana de Abreu Sá : agrônoma, pesquisadora em agricultura na Amazônia, ex-diretora executiva da Embrapa;

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ima Vieira: engenheira agrônoma com doutorado em Ecologia e pesquisadora do Museu Emílio Goeldi;

Renato Francês: pesquisador da UFPA;

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Raimunda Nonata Monteiro: mestre e Doutora em Desenvolvimento Sócio ambiental e Regional, ex-reitora da Ufopa;

Esther Bemerguy de Albuquerque: economista, ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República;

Helder Barbalho: governador do Pará;

Adolfo Oliveira: geógrafo e professor da UFPA;

PESCA

Carlos Alberto da Silva Leão: ex-superintendente da Pesca e agricultura do Pará;

Antonia do Socorro Pena da Gama: doutora em Políticas Educacionais e professora da Ufopa;

MEIO AMBIENTE

José Carlos de Lima Costa: advogado com especialização em direito ambiental e ex-secretário chefe da Casa Civil do Pará;

POVOS ORIGINÁRIOS

Marcio Augusto Freitas de Meira: historiador e antropólogo do Museu Paraense Emílio Goeldi e ex-presidente da Funai entre 2007 e 2012;

Regina Fátima Feio Barroso: doutora em odontologia e Superintendente do Complexo Hospitalar Universitário UFPA;

DIREITOS HUMANOS

Janaína Oliveira: secretária nacional LGBT do PT e coordenadora Nacional da Rede AfroLGBT;

IGUALDADE RACIAL

Lívia Duarte: vereadora de Belém e deputada estadual eleita pelo PSOL;

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Cláudio Puty: secretário de Planejamento da Prefeitura de Belém e professor da UFPA.

INFRAESTRUTURA