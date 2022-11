Pesquisadores do Museu Emílio Goeldi integram equipe de transição do Governo Lula

Na manhã desta quarta-feira (16), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou novos integrantes da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Entre os 160 anunciados hoje, estão dois pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi, os doutores Ima Vieira e Marcio Meira.

Ima Vieira vai integrar o grupo temático de Ciência e Tecnologia. Ela possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em Ecologia pela University Of Stirling do Reino Unido. É pesquisadora titular do Museu Paraense Emílio Goeldi, do qual foi diretora na gestão 2005-2009.

A pesquisadora atua como docente nos Programas de Pós-graduação em Ciências Ambientais e de Botânica, no Pará. Seu foco de pesquisa é voltado para o estudo da resiliência da floresta amazônica ao desmatamento e queimadas e da restauração florestal. Ela acredita que sua indicação e integração ao grupo é importante para o protagonismo da Amazônia.

“Me sinto honrada pelo convite da equipe do governo de transição. Estou aqui como representante da comunidade científica e da Amazônia. É importante ver a articulação política para garantir a representatividade regional. A Amazônia não pode ser apenas bandeira mundial, os investimentos brasileiros tem que ser concretos e promover avanços na ciência da região. Os institutos de pesquisa precisam ser recuperados e os grupos de pesquisa apoiados. As iniciativas precisam estimular a inovação e cooperação entre o conhecimento científico, dos povos originários e tradicionais. Não cabem mais propostas no qual os amazônidas não tenham protagonismo nas iniciativas, nas ações e debates sobre a região”, disse agradecida.

No grupo temático dos Povos Originários, Marcio Meira é historiador, antropólogo e professor do Museu Paraense Emílio Goeldi. O pesquisador é Doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), graduado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy, da França.

Marcio desenvolve pesquisas sobre a história e antropologia de povos indígenas na Amazônia. Foi assessor especial do Ministro da Educação (MEC) (2012-2016), presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) entre março de 2007 e abril de 2012; secretário de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas (SPMAP) e secretário de Articulação Institucional (SAI) do Ministério da Cultura (2003-2007). Ele comemorou o reconhecimento dos cientistas da Amazônia para este momento de transição de governos.

“Foi uma honra ter sido lembrado e convidado para participar da transição. Já conheço a forma de governo do presidente Lula e estou animado para voltarmos a pensar em políticas públicas para os povos originários. Vejo com extrema alegria e orgulho o fato de termos vários nomes da Amazônia integrando o corpo técnico do governo. Este é um sinal de reconhecimento dos nossos técnicos e cientistas da região”, declarou Marcio.