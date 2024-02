Documento encontrado pela PF na sede do Partido Liberal fala em estado de sítio

A Polícia Federal (PF) fez encontrou nesta quinta-feira, 8, na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro na sede do Partido Liberal, em Brasília um documento que seria o rascunho de um pronunciamento que Bolsonaro supostamente faria à nação, detalhando os motivos para a decretação de um estado de sítio e o uso da Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

O advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, contestou a autenticidade do documento, chamando-o de "apócrifo" e afirmando que o padrão não condiz com o estilo de Bolsonaro.

VEJA MAIS

"Não há limite para tentar envolver o presidente Jair Bolsonaro em um cenário político que ele jamais aceitaria", reagiu Wajngarten.

“Afinal, diante de todo o exposto, e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de Sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem”, diz o parágrafo final do documento.

Suposta minuta do golpe

Antes dessa apreensão, a PF já tinha evidências de que Bolsonaro havia editado o texto de uma minuta de decreto para anular o resultado das eleições e prender o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que conduz as investigações.

Além disso, a Polícia Federal encontrou uma gravação de uma reunião entre Bolsonaro, seus ministros e assessores, realizada em julho de 2022, em um computador apreendido com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência. Na gravação, Bolsonaro pressiona seus auxiliares a tomarem medidas para desacreditar as urnas eletrônicas, afirmando que usaria "seu exército" de 23 ministros para isso.