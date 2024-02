Marinha se pronuncia após operação da PF e mandado cumprido contra o almirante Garnier

A Marinha emitiu um comunicado nesta quinta-feira (8), após agentes da Polícia Federal (PF) executarem mandados judiciais pela manhã, incluindo um contra o almirante Almir Garnier, que foi comandante da Força durante o governo de Jair Bolsonaro.

A Marinha declarou: “Em relação à operação da PF Tempus Veritatis, a Marinha do Brasil reitera que não se manifesta sobre processos investigatórios em curso, sob sigilo, no âmbito do Poder Judiciário.” A instituição ressaltou sua observância à legislação, valores éticos e transparência como parte de sua missão constitucional.

Após a operação, o almirante Garnier compartilhou detalhes do ocorrido, revelando que seus dispositivos eletrônicos e documentos relacionados a projetos privados foram apreendidos. Ele pediu apoio em nome do país e de sua própria situação, mantendo a fé e buscando fazer o que é correto.

Segundo informações da PF, Garnier esteve presente em uma reunião no Palácio da Alvorada em 7 de dezembro, na qual Bolsonaro teria discutido uma minuta de "decreto golpista" com chefes militares e auxiliares.