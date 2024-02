Passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro já está com as autoridades

O passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está em posse das autoridades. A informação foi confirmada pelo advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten. "O passaporte do Presidente @jairbolsonaro já foi entregue para as autoridades competentes, antes das 12:00, em BSB conforme determinação", escreveu Wajngarten em suas redes sociais. Em uma publicação anterior, o advogado ressaltou que a única vez que o ex-presidente saiu do Brasil, a convite do Governo eleito da Argentina, sua defesa peticionou ao Supremo consultando e comunicando.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o passaporte estava guardado no escritório que o ex-mandatário mantém na sede do PL, em Brasília. O local foi um dos alvos das operações de busca e apreensão realizadas nesta quinta-feira (08).

Agentes da PF estiveram na casa de Bolsonaro na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ). O ex-presidente e outro alvo da operação, Tercio Arnaud Thomaz, um dos seus assessores, estavam no local no momento das buscas.