Políticos se manifestam sobre a operação contra Bolsonaro e aliados; veja a repercussão

A operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (8) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e vários aliados por suposta tentativa de golpe movimentou as redes sociais. Agentes foram às ruas em nove estados e no Distrito Federal para cumprir 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão dentro da Operação Tempus Veritatis, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em cumprimento às medidas, Bolsonaro tem 24h para entregar seu passaporte. Durante a operação, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Diversos políticos se manifestaram sobre o caso. Apoiadores do ex-presidente insistem na tese de perseguição política. "Na manhã de hoje não há outro sentimento que não seja o de indignação, mas não podemos dizer que estamos surpresos. Sabemos como funciona o mecanismo. Muitos não acreditavam quando a gente falava e agora estão vendo tudo acontecer. Que Deus tenha misericórdia do nosso país", escreveu a senadora Damares Alves.

Damares também compartilhou a imagem de um evento em que Bolsonaro aparece cercado por apoiadores. "Vejam o motivo da perseguição. Enquanto um é ovacionado pelo povo, o outro tem a recepção que merece. Bolsonaro consegue reunir apoio espontaneamente, enquanto o outro, segundo denúncias, teve que coagir servidores para que comparecessem. Esse é o retrato do nosso país hoje", disse.

A deputada federal Carla Zambelli também citou evento realizado nesta quarta-feira (7), véspera da operação, e que reuniu uma multidão de apoiadores do ex-presidente ao fazer referência a um suposta perseguição política. "24h após uma linda demonstração de apoio popular, Bolsonaro e aliados são alvo de mandados. Além de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto também foi alvo de ação da PF. @jairbolsonaro @CostaNetoPL", escreveu a parlamentar.

Filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi outro político que comentou sobre a operação. Ele citou o retorno do ex-presidente às transmissões ao vivo no Youtube, e uma autorização de operação dada por Alexandre de Moraes contra Carlos Bolsonaro, no dia seguinte. Citou ainda o ato pró-Bolsonaro desta quarta-feira, também seguido por outra ordem de Moraes que atingiu o político do PL. "A política do Brasil hoje é feita no Supremo Tribunal Federal."

Adversários políticos do ex-presidente também comentaram sobre a operação. "O tempo da verdade chegou: Jair Bolsonaro comandou uma tentativa de golpe contra Lula e contra a Democracia, em articulação com seus cúmplices civis e militares, inclusive ex-ministros e altas patentes. Não é perseguição, é a conclusão de um detalhado inquérito da Polícia Federal sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, que desvendou a trama e seus novelos sujos", escreveu a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann.

"A ação da polícia federal de hoje revela que o golpismo foi tramado nas mais altas cúpulas do governo Bolsonaro", escreveu o deputado federal Guilherme Boulos.