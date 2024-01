PF faz buscas na casa de Carlos Bolsonaro em operação para apurar ações da ABIN

O vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta segunda-feira (29), no âmbito da investigação sobre a prática de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Além da residência do vereador, agentes da PF foram autorizados a fazer busca e apreensão no gabinete de Bolsonaro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A ação desta segunda-feira é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada na semana passada e que mirou, entre outros investigados, o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin, que comandou o órgão no governo Bolsonaro.

Segundo o blog da Camila Bomfim, a PF tem como alvo nesta segunda-feira o "núcleo político" de Ramagem – aliados dele na época da Abin e no atual mandato como deputado federal. Investigadores suspeitam que Carlos Bolsonaro teria recebido "materiais" obtidos ilegalmente pela Abin.