PF acusa direção atual da Abin de interferir na investigação sobre espionagem ilegal

No pedido apresentado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para realizar uma operação contra a suposta espionagem ilegal praticada na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Polícia Federal afirmou que a atual direção da Agência "realizou ações que interferiram no bom andamento da investigação". Número dois da Abin, Alessandro Moretti foi o nome citado no pedido. De acordo com a PF, em reunião com investigados, Moretti afirmou que a apuração sobre o caso tinha "fundo político e iria passar".

"Não é postura esperada de Delegado de Polícia Federal que, até dezembro de 2022, ocupava a função de Diretor de Inteligência da Polícia Federal cuja essa unidade –Divisão de Operações de Inteligência– lhe era subordinada", disse o órgão.

A Operação Vigilância Aproximada, deflagrada nesta quinta-feira, investiga suporta organização criminosa que se instalou no órgão com o objetivo "de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, utilizando-se de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial", segundo a Polícia Federal.

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em Brasília/DF (18), Juiz de Fora/MG (1), São João Del Rei/MG (1) e Rio de Janeiro/RJ (1). Entre os alvos desta operação, está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Abin no governo Jair Bolsonaro (PL).