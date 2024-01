Senadores da oposição criticam atuação de Alexandre de Moraes na ‘Operação Lesa Pátria’

Após o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jordy (PL-RJ), ter sido alvo de buscas da Polícia Federal (PF) durante a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, nesta quinta-feira (19), líderes da oposição no Senado divulgaram uma nota pública conjunta criticando a atuação do ministro Alexandre de Moraes frente à operação. Os senadores questionam a constitucionalidade da relatoria que julga os atos de 8 de Janeiro de 2023, e argumentam suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso.

Um dos trechos da nota diz: “A postura republicana esperada seria o próprio ministro tomar a iniciativa de se declarar suspeito para julgar os atos de 8 de janeiro, com a grandeza de quem, de fato, busca a pacificação do país e está disposto a virar essa lamentável página da história brasileira, cumprindo a lei e agindo na defesa da Constituição”. Os senadores citam que as declarações públicas de Moraes “levantam sérias dúvidas sobre sua capacidade de manter a imparcialidade necessária em tais processos”, referindo-se aos atos de violência e depredação em Brasília, ocorridos no início de 2023.

Assinam a nota oito líderes parlamentares: Rogério Marinho (PL), da Oposição; Ciro Nogueira (PP), da Minoria no Senado; Flávio Bolsonaro (PL); da Minoria no Congresso e Carlos Portinho (PL), Tereza Cristina (PP), Mecias de Jesus (Republicanos), Izalci Lucas (PSDB) e Eduardo Girão (Novo), líderes de PL, PP, Republicanos, PSDB e Novo, respectivamente.

O texto diz, ainda, que a nomeação do ministro do STF para conduzir a relatoria “desviou-se do procedimento padrão de livre distribuição, denotando um vício de origem em sua designação”, e acrescenta que o assessoramento jurídico fornecido por Moraes ao presidente Luís Inácio Lula da Silva, após os eventos de 08/01/2023, “levanta questões críticas sobre a adequada separação entre os Poderes”.

‘Operação Lesa Pátria’

A ação da PF foi realizada na manhã desta quinta-feira (18) e teve como um dos alvos o gabinete de Jordy, na Câmara dos Deputados, em Brasília, além de endereços no Rio de Janeiro, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. A Operação Lesa Pátria busca identificar pessoas envolvidas no planejamento, financiamento e inicitação dos atos antidemocráticos que culminaram na depredação do Congresso Nacional, do Planalto e do STF, em Brasília, no dia 08/01/2023.

Jordy se tornou alvo de investigação após terem sido encontradas trocas de mensagens entre o deputado e um grupo de golpistas no Rio, com orientações sobre atos antidemocráticos. Segundo investigadores, o teor das mensagens se referia aos bloqueios de rodovias, durante o segundo turno das Eleições Presidenciais de 2022, e sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro.