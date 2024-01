Valdemar critica 'perseguição' de Moraes e cobra atitude de Pacheco após operação contra Ramagem

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, falou sobre a operação deflagrada nesta quinta-feira (25) pela Polícia Federal contra suposta espionagem ilegal praticada na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Entre os alvos da ação policial está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que comandou a Abin no governo Jair Bolsonaro (PL). “É uma perseguição aberta do Alexandre de Moraes contra o PL e o Bolsonaro”, afirmou Valdemar ao Estadão.

VEJA MAIS

Ele lembrou que o ex-presidente também foi considerado inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Já tinha que ter feito um impeachment dele (de Alexandre), para investigar essas decisões. Tem que ser questionadas essas decisões”, disse o presidente do PL.

Na semana passada, outro político do PL, Carlos Jordy (RJ), também foi alvo de operação da PF determinada por Alexandre de Moraes. Jordy entrou na mira da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que teve o objetivo de identificar “pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano 2023 no interior do Rio de Janeiro”.

“Na época do Antônio Carlos (Magalhães), do Renan (Calheiros), isso jamais aconteceria. Somos um poder e não fomos respeitados”, declarou Valdemar Costa Neto. “A culpa é do presidente do Senado, que é presidente do Congresso (Rodrigo Pacheco), e que tinha que ter tomado previdências. Infelizmente, isso só vamos poder mudar quando elegermos um presidente do PL”.

Valdemar também comentou sobre a operação em suas redes sociais.

"Está claro que mais essa operação da PF de hoje contra o deputado Alexandre Ramagem é uma perseguição por causa do Bolsonaro. Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro", declarou.