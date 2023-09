Valdemar Costa Neto descarta qualquer possibilidade de coligação com PT nas eleições 2024

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, se manifestou em suas redes sociais nesta segunda-feira (4) sobre a possibilidade da sigla fazer aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para as eleições municipais 2024. Segundo ele, essa hipótese está descartada.

A manifestação de Valdemar ocorreu depois de o PT divulgar uma resolução permitindo acordos com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro nos municípios onde houver interesses convergentes, abrindo assim brecha para alianças entre os dois partidos.

Porém, Valdemar Costa Neto afastou essa possibilidade. “Que fique bem claro: não existe nenhuma hipótese de coligação com o PT. Somos oposição e assim seguiremos", escreveu.

"O Partido Liberal valoriza a família, a liberdade de expressão e sentimos orgulho do nosso país quando ouvimos o hino nacional. É por isso que o povo brasileiro fez o PL o maior partido do País", continuou.