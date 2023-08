Relatora da CPMI de 8 de janeiro pede quebra de sigilo telefônico de Valdemar Costa Neto

A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os ataques em Brasília do dia 8 de janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), apresentou um requerimento pedindo a quebra de sigilo telefônico e telemático de Valdemar Costa Neto, presidente Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No documento, que ainda será analisado pela Comissão, Eliziane argumenta que Valdemar teria participado de “tratativas” com o hacker Walter Delgatti Neto para discutir formas de fraudar as urnas eletrônicas, com o objetivo de demonstrar à população que o sistema de votação não seria seguro.

O requerimento pede cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive de Valdemar, incluindo o backup do WhatsApp; lista de contatos, todas as mensagens recebidas e enviadas incluindo áudios e vídeos, além do conteúdo de endereços de e-mail, registro e duração de chamadas recebidas e originadas de 2022 até o presente momento, entre outros dados.

No requerimento, a senadora também estabelece prazo de cinco dias úteis para que as informações solicitadas sejam entregues à CPMI.

A deputada Erika Hilton (Psol-SP) apresentou ainda um requerimento de convocação para que Valdemar preste depoimento ao colegiado.