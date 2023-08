R70: 'O Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu', defende presidente do PL

Procon

O Procon do Pará vai suspender de hoje até o dia 21 o atendimento ao público para que os servidores passem por treinamento.



Com 40 anos ou mais

Segundo o IBGE, de 2012 para 2023, a participação de pessoas nessa faixa etária na força de trabalho passou de 38,6% para 45,1%.

Presidente do PL (J. Bosco)

"O Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu e nós vamos estar sempre ao seu lado.”

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ao defender o ex-presidente da República das acusações de desvio de joias.

INDEPENDÊNCIA

MÚSICA



Para marcar o feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil, celebrado hoje, a Secretaria de Estado de Cultura e a Academia Paraense de Música realizam um concerto especial no Theatro da Paz. A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz se apresenta às 20h, com regência do maestro Miguel Campos Neto, e as participações especiais da cantora lírica Lanna Bastos e da pianista Ana Maria Adade. O repertório vai contemplar composições clássicas e peças originais inspiradas na trajetória do Pará e de sua participação na Independência. Os ingressos terão valor simbólico de R$ 2.

MULHERES

MARCHA



Mais de 150 mil mulheres de todos os Estados brasileiros são esperadas em Brasília, nesta semana, para a Marcha das Margaridas, que está em sua 7ª edição e é a maior do gênero na América Latina. A programação oficial começa hoje, com sessão especial no Senado Federal, em homenagem à luta das mulheres por garantias de direitos. O autor do requerimento foi o senador paraense Beto Faro (PT-PA). A sessão está marcada para as 9h.



JUSTIÇA



E começou ontem a 24ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Até sexta-feira os órgãos do Poder Judiciário darão prioridade a processos envolvendo medidas protetivas, feminicídio, lesão corporal contra a mulher, entre outros conflitos relacionados à violência doméstica e questões de gênero. No Pará o lançamento oficial da ação será amanhã, mas a programação seguirá até o dia 22. A Semana inclui programação de palestras e cursos. Lançada em 2015, as semanas são realizadas sempre em março - marcando o Dia Internacional da Mulher; em agosto, mês de aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, e em novembro, quando a Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

COPA

INTEGRAÇÃO



Será realizada em Belém, de 2 de setembro a 22 de outubro, a Copa TerPaz das Periferias, uma competição de futebol criada para promover a integração entre as comunidades da Grande Belém. O campeonato é organizado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania e terá a participação de 24 times, representando os bairros de Canudos, Condor, Cremação, Guamá, Jurunas e Terra Firme. Cada equipe poderá inscrever até 14 integrantes, todos maiores de 18 anos.

ELEIÇÃO

TRANSPORTE



Entrou na pauta do Senado a votação da Proposta de Emenda Constitucional que garante transporte público gratuito em dias de eleições. O projeto tem autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e foi relatado por Jorge Kajuru (PSB-GO). A Proposta de Emenda Constitucional acrescenta à Constituição texto destacando que “dentre os direitos políticos dos cidadãos brasileiros, nos dias de eleições de primeiro ou segundo turno, está a gratuidade dos serviços de transporte público coletivo de passageiros, urbano, semi urbano, intermunicipal e interestadual, rodoviário e aquaviário”.



MUDANÇA



O transporte de eleitores em dia de eleição já foi usado por candidatos como moeda de troca por votos. Atualmente essa prática, que é classificada como compra de voto, pode levar à cassação de mandato. Em alguns pontos do País, prefeitos liberam o acesso aos transportes públicos urbanos, mas a medida não se estende a todo o Brasil. Caso a Proposta de Emenda Constitucional seja aprovada em plenário, não haverá necessidade de atuação dos gestores municipais e estaduais.



MULHERES



Já na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados foi aprovada uma proposta que garante às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e aos seus dependentes a gratuidade no sistema de transporte público coletivo, rodoviário e interestadual. Pela proposta, a gratuidade se dará pelo período de seis meses após o ato sofrido, com a finalidade de proteção das vítimas. A proposta ainda segue para as comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde a análise terá caráter terminativo, ou seja, se aprovada, não precisará passar pelo plenário.

EM POUCAS LINHAS

► Sobre matéria publicada na edição do domingo (13), a Organização Social Pró-Saúde enviou nota à redação afirmando que “pautada pelos princípios de integridade e transparência, tem se colocado à disposição das autoridades do Pará”. No documento destaca ainda que ao longo de mais de 25 anos alcançou mais de 31 milhões de atendimentos, “a partir de uma gestão baseada na assistência humanizada, qualificada e segura”. A reportagem de O Liberal tratou sobre a condenação da Pró-Saúde, pela Justiça Federal, pelo pagamento de propina a funcionários públicos para evitar fiscalizações e obter vantagens na gestão de diversos hospitais públicos paraenses. Dois servidores também foram condenados.

► A quadra nazarena vai ganhar uma nova romaria. O lançamento será na quinta-feira (17), durante coletiva de imprensa no auditório do Centro Social de Nazaré. A Diretoria da Festa de Nazaré não deu detalhes, mas adiantou que a nova procissão será chamada de Romaria da Acessibilidade e terá como público-alvo as pessoas com deficiência. Será a 14ª romaria oficial do Círio.



► Nos últimos 30 anos, mulheres de 15 a 49 anos se tornaram um dos principais perfis de vítimas fatais de infarto no Brasil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). No passado, o infarto costumava ser associado predominantemente a homens mais velhos. Dados recentes, contudo, revelam uma mudança preocupante nesse cenário, com um aumento significativo de casos entre mulheres jovens. As jornadas duplas, estresse, sedentarismo e consumo de álcool estão entre as causas.

► A CPI das ONGS ouve hoje o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP).