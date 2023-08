Hacker decide ficar em silêncio durante questionamentos de parlamentares da oposição

No retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro após uma pausa para o almoço, o hacker Walter Delgatti Neto mudou a postura e passou a utilizar o seu direito ao silêncio durante questionamentos de deputados da oposição. A primeira vez que o depoente decidiu ficar calado foi quando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez suas perguntas. Delgatti continuou em silêncio durante questionamentos de Marcos Rogério (PL-RO).

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Delgatti a ficar em silêncio durante sua oitiva ao colegiado, em decisão tomada nesta quarta-feira (16).

Mais cedo, respondendo a perguntas de alidos do governo, o hacker deu várias declarações. Afirmou, por exemplo, que em uma reunião intermediada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), recebeu do então presidente Jair Bolsonaro a garantia de proteção por meio de indulto presidencial caso fosse preso por invadir o sistema das urnas eletrônicas.

Sugeriu ainda que o governo tinha conseguido 'grampear' o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e afirmou que Bolsonaro pediu que ele assumisse a autoria desse grampo.

“Tem fantasia aí", disse em entrevista à Jovem Pan o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Eu só encontrei com ele (Delgatti) uma vez no café da manhã [na Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso”, completou Bolsonaro.