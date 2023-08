Hacker cita 'grampo' contra Moraes e diz que Bolsonaro pediu a ele que assumisse autoria

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga atos golpistas e os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro deste ano, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou ter ouvido durante uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro, em 2022, que o governo tinha conseguido 'grampear' o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O encontro entre Delgatti e Bolsonaro teria sido intermediado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

"E segundo ele [Bolsonaro], eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo", declarou o hacker.

Ainda durante o depoimento à CPMI, Walter Delgatti Neto afirmou que o objetivo do governo era evitar questionamentos "da esquerda", uma vez que ele já havia hackeado autoridades ligadas à operação Lava Jato, em anos anteriores. "Lembrando que, à época, eu era o hacker da Lava Jato, né? Então, seria difícil a esquerda questionar essa autoria, porque lá atrás eu teria assumido a 'Vaza-Jato', que eu fui, e eles apoiaram. Então, a ideia seria um garoto da esquerda assumir esse grampo", relatou.