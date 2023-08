Bolsonaro desmente declarações de hacker da 'Vaza Jato': 'Está voando completamente'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desmentiu as declarações dadas pelo hacker Walter Delgatti nesta quinta-feira (17), à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas. Em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro disse ter se encontrado com Delgatti apenas um vez, no Palácio da Alvorada, para tratar sobre urnas eletrônicas, mas negou trechos do depoimento do hacker. “Ele está inspirado hoje", declarou o político do PL.

VEJA MAIS

Durante o encontro, o ex-presidente disse ter pedido que Delgatti falasse com os militares que integraram a comissão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá [no Alvorada e na Defesa] e morreu o assunto. Ele está voando completamente”, continou o ex-presidente.

Bolsonaro também nega que houve uma segunda conversa com Delgatti por telefone. No depoimento aos parlamentares da CPMI, o hacker afirmou que, nesse diálogo, Bolsonaro teria pedido que ele assumisse a autoria de um grampo ao telefone do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Tem fantasia aí", disse o ex-presidente. "Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã [na Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso”, completou Bolsonaro.