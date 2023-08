Hacker diz à CPMI que Bolsonaro assegurou 'perdão da pena' caso fosse preso por invadir urnas

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro e outros atos golpistas ouve, na manhã desta quinta-feira (17), o hacker Walter Delgatti Neto. Apesar de ter sido autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a ficar em silêncio, ele resolveu responder aos questionamentos dos parlamentares. Walter Delgatti explicou como conheceu a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e detalhou uma reunião que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele disse que após ter sido preso por tráfico de drogas, começou a tentar invadir o sistema do Telegram. Segundo o hacker, em julho do ano passado, Zambelli teria oferecido uma proposta para ele atuar em uma campanha para mostrar que as urnas brasileiras não funcionariam nas eleições de 2022.

“Eu trabalho com TI, eu não terminei ainda a faculdade de Direito, e então precisava de internet para poder trabalhar. Nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o [presidente Jair] Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. Ele queria que eu autenticasse a lisura das eleições, das urnas", contou Delagtti Neto, que sofre de transtorno de ansiedade e de déficit de atenção (TDAH).

O encontro teria ocorrido no Palácio da Alvorada. Questionado pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o hacker afirmou que recebeu garantia de proteção do ex-presidente Jair Bolsonaro para invadir o sistema das urnas eletrônicas.

"Sim, recebi. Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal. E como eu estava com o processo da Spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. E foi oferecido no dia".

O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República. Representa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena.

Durante a reunião, ainda de acordo com as declarações de Delgatti, Bolsonaro questionou se ele conseguiria invadir urnas eletrônicas, para testar a lisura dos equipamentos. "Ele queria que eu autenticasse... autenticasse a lisura das eleições, das urnas. E por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. [...] Lembrando que eu estava desemparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles."

O hacker afirma que o ex-presidente também pediu que assessores o levassem a técnicos do Ministério da Defesa, para que pudessem ajudá-lo na atuação. "A ideia era falar sobre as urnas e sobre a eleição, e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse. Falou assim: 'Olha, a parte técnica eu não entendo, eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá, com os técnicos, você explica tudo isso'", disse.