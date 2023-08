Fotógrafo da Reuters revela em depoimento omissão de segurança e facilidade de invasão

Hoje (15), o fotojornalista da agência Reuters, Adriano Machado, prestou depoimento como testemunha perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. Ele relatou que, ao chegar à Esplanada dos Ministérios para registrar a invasão dos edifícios-sede dos Três Poderes, passou por um grupo de agentes da Força Nacional de Segurança Pública concentrado no estacionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Machado compartilhou detalhes do momento: "Vários colegas [jornalistas] estavam cobrindo as manifestações. Por volta de 14h40, um deles me ligou e informou que as pessoas tinham rompido o bloqueio [policial montado] próximo ao Congresso Nacional. Por volta das 15h15, estacionei meu carro no estacionamento do anexo do Ministério da Justiça."

Ele observou: "Quando passei pelo estacionamento [do ministério], vi que tinha uma força de segurança próxima ao [prédio do]". No entanto, Machado não pôde confirmar se havia registrado imagens dos policiais.

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) ressaltou dois pontos do depoimento: "O primeiro é que a Força Nacional de Segurança Pública estava no estacionamento do Ministério da Justiça, ao que tudo indica sem agir. Parados." Ele também enfatizou a facilidade com que vândalos e golpistas conseguiram invadir prédios públicos, causando danos ao patrimônio.

"O depoente também destacou que, no dia 8, a imprensa estava monitorando os acontecimentos desde a manhã. Ou seja, todos sabiam do que poderia ocorrer, menos o [então comandante-interino da Polícia Militar] coronel Klepter Rosa, que estava no comando e deixou os policiais militares [responsáveis pelo policiamento ostensivo na Esplanada dos Ministérios] em casa", acrescentou Barros.

O senador Espiridião Amin (PP-SC) opinou que o depoimento de Machado reforça a ideia de omissão por parte dos responsáveis pela segurança pública. "O senhor [com seu depoimento] nos ajuda a demonstrar a grande, a escandalosa omissão de quem é pago para gerir a segurança na Esplanada dos Ministérios e reduziu a segurança [dos prédios dos Três Poderes], apesar dos inúmeros avisos", comentou Amin. "Nenhuma fotografia sua, nenhuma das fotos já vistas, mostra alguém confrontando, prendendo um visitante ou invasor no Palácio do Planalto, mas o senhor diz ter visto um efetivo [da Força Nacional]. Dizem que eram 250 homens. É a notícia que se tem. Que a Força Nacional teria mobilizado 250 homens [que ficaram] ali, [parados] no Ministério da Justiça."