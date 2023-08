Marqueteiro de Bolsonaro nega reunião com Delgatti e Zambelli citada por hacker à CPMI

O marqueteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Duda Lima, negou ter participado de uma reunião com o hacker Walter Delgatti Neto; o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e outras pessoas ligadas à parlamentar, para tratar sobre urna eletrônica. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos golpistas, o hacker falou sobre o suposto encontro e afirmou que, durante a reunião, Duda Lima teria solicitado que fosse criado um "código-fonte falso" para sugerir que a urna eletrônica era vulnerável e passível de fraude.

Em nota enviada ao blog da Natuza Nery, o marqueteiro disse ter ficado "indignado" com as declarações de Delgatti. Segundo ele, os dois se encontraram na escada da sede do partido, mas Duda Lima afirma que quando soube quem era o hacker, "desconversou e pulou fora". Ele garantiu ainda que, no rápido encontro, Zambelli e Valdemar não estavam presentes.

"Se eu tiver um sósia, preciso conhecer. Nunca participei de reunião com Carla Zambelli e esse rapaz, nem com Valdemar", afirmou Duda Lima.

Veja a nota completa

Se eu tiver um sósia, preciso conhecer. Nunca participei de reunião com Carla Zambelli e esse rapaz, nem com Valdemar.

Encontrei com esse rapaz na escada do partido, não sabia quem ele era e nem quem estava com ele.

Carla Zambelli não estava e nem Valdemar, quando ele me disse quem ele era. Desconversei, “pulei fora” e segui com minhas atividades.

O rapaz disse que eu teria pedido pra ele fazer uma apresentação no desfile de 7 de setembro. Pensa comigo:

Ele iria no carro do presidente com a primeira dama?????? Que ideia ridícula! Poderia ao menos respeitar minha inteligência.

Estou indignado!!!