Bolsonaro e Michelle ficam em silêncio durante depoimento à PF nesta quinta sobre o caso das joias

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro resolveram ficar em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal, marcado para às 11 horas desta quinta-feira (31), no âmbito das investigações sobre a suposta venda no exterior de joias recebidas de delegações estrangeiras, que faziam parte do acervo presidencial. Os policiais federais pretendiam ouvir Bolsonaro, Michelle e outras seis pessoas, entre elas o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, e o advogado Frederick Wassef, de forma simultânea, para evitar que os depoentes combinassem versões.

Além do casal Bolsonaro, as defesas do advogado Fábio Wajngarten e do militar Marcelo Câmara também informaram que eles ficariam em silêncio durante os depoimentos sobre os presentes oficiais. Os advogados dos quatro citam como motivação um questionamento sobre o fato de o inquérito tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF), e não na primeira instância da Justiça Federal.

Conforme apuração da GloboNews, os depoimentos terminaram em menos de uma hora depois que os depoentes informaram que não responderiam às perguntas.

A defesa de Bolsonaro e de Michelle apresentou uma petição, na manhã desta quinta-feira (31), para não depor no caso das joias. No documento, os advogados alegam que a Procuradoria Geral da República (PGR) não reconheceu a competência no STF neste caso.

A petição diz ainda que o ex-presidente já depôs sobre o assunto no inquérito, que tramita em Guarulhos.

“Os peticionários optam, a partir deste momento, por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um Juiz Natural competente”, diz o documento.