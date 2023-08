Bolsonaro, Michelle, Cid e mais 5 depõem simultaneamente à PF nesta quinta-feira (31)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras seis pessoas prestam depoimento simultaneamente, no final da manhã desta quinta-feira (31), por volta das 11h, à Polícia Federal, no âmbito das investigações sobre a suposta venda no exterior de joias recebidas de delegações estrangeiras, que faziam parte do acervo presidencial. Além do casal Bolsonaro, a PF vai ouvir o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, e o pai dele, Mauro Lourena Cid. O advogado Frederick Wassef também está na lista das pessoas que serão ouvidas.

Os depoimentos serão simultâneos porque os policiais federais têm a estratégia de evitar que os depoentes combinem versões.

Veja quem foi chamado para prestar depoimento à PF

Jair Bolsonaro: ex-presidente

Michelle Bolsonaro: ex-primeira-dama

Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

Mauro Lourena Cid: pai de Cid,

Frederick Wassef: advogado de Bolsonaro

Fabio Wajngarten: ex-chefe da comunicação do governo Bolsonaro

Marcelo Câmara: assessor especial de Bolsonaro

Osmar Crivellati: assessor de Bolsonaro

Cid prestou outro depoimento na última segunda-feira (28), mas as declarações dele são mantidas em sigilo.