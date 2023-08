Mauro Cid presta novo depoimento à PF sobre as ações do hacker Walter Delgatti Neto

O tenente-coronel Mauro Cid depõe novamente nesta segunda-feira (28) à Polícia Federal sobre as ações do hacker Walter Delgatti Neto, suspeito de invadir sistemas da Justiça. Cid chegou à sede do órgão, em Brasília, por volta das 10h. De acordo com declarações de Delgatti Neto, ele teria participado de uma reunião entre o próprio hacker e o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde foi discutido sobre a possibilidade de fraudar o código-fonte de urnas eletrônicas.

Na última sexta-feira (25), também durante depoimento à PF sobre o assunto, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro falou por cerca de duas horas. Como houve atrasos, em razão de problemas técnicos, um novo encontro com os investigadores foi marcado para esta segunda, segundo o advogado do militar, Cezar Bitencourt.

Maus Cid está preso por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude em cartões de vacinação de familiares e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também é investigado por suposto envolvimento na venda irregular de presentes de luxo dados ao ex-presidente.