Segurança de Lula estava em grupo de WhatsApp com Mauro Cid e outros militares que defendiam o golpe

O tenente-coronel André Luis Cruz Correia, subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e que, segundo integrantes do governo, atuava na segurança direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazia parte de um grupo de WhatsApp que tinha também Mauro Cid e outros militares que defendiam o golpe e que faziam ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

André Correia chegou a participar de viagens recentes com o presidente, como a da Bélgica. A presença do segurança presidencial no grupo de mensagens foi descoberta pela Polícia Federal após apreensão do celular de Cid, que trabalhou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informações foi levada pela PF ao Palácio do Planalto, que mandou demitir Correia.

De acordo com o Blog da Andréia Sadi, do G1 Nacional, integrantes do gabinete afirmam que o tenente-coronel não pode ser julgado por integrar o grupo sem saber se houve interação ou participação ativa dele nas conversas. Por outro lado, investigadores da PF se dizem incrédulos com mais um capítulo de desconfiança envolvendo o GSI, que já teve integrantes envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. A avaliação também é a de que só o fato de que um segurança que lida com a proteção da vida do presidente da República compor um grupo criado para dar um golpe de Estado é grave e preocupante.

Correia só foi designado para a segurança de Lula no final de março. O ministro do GSI, general Marcos Antonio Amaro dos Santos, informou ao Blog da Andréia Sadi que a saída de Correia da segurança presidencial se trata de uma exoneração, não uma demissão e disse desconhecer a existência de um relatório da PF que indique que o militar estava em grupo golpista.