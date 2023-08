Mauro Cid deve prestar novo depoimento à PF nesta segunda (28)

O tenente-coronel Mauro Cid deve comparecer à Polícia Federal para prestar um novo depoimento nesta segunda-feira, 28. O interrogatório do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está programado para as 10h.

Mauro Cid será inquirido mais uma vez no âmbito do inquérito que investiga as atividades do hacker Walter Delgatti Neto, detido por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Durante seu testemunho perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) responsável por investigar os ataques criminosos ocorridos em 8 de janeiro, Delgatti declarou que teve um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada em agosto de 2022. Ele relatou que ambos discutiram a possibilidade de invasão das urnas eletrônicas.

Na semana passada, Mauro Cid foi até a CPI da Câmara Legislativa do DF, que investiga os atos golpistas de 8 de Janeiro, mas ficou em silêncio, não respondendo a nenhuma pergunta dos parlamentares.

A deputada federal Carla Zambelli (PL) também está sob investigação sobre a invasão feita pelo hacker. A PF apura se Cid, como auxiliar de confiança de Bolsonaro, estava presente no encontro, se teria testemunhado a reunião entre Bolsonaro e Delgatti e possivelmente facilitado a realização de encontros de Delgatti com representantes do Ministério da Defesa.