Ao lado de Éder Mauro, Michelle Bolsonaro grava vídeo afirmando que virá ao Pará em breve

Nesta quarta-feira (30), o deputado federal Éder Mauro postou um vídeo de um convite de Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Segundo a ex-primeira dama do Brasil, ela virá ao Pará em breve.

A programação ainda faz parte das ações do PL Mulher, para melhorar a participação feminina no Partido Liberal (PL). O mesmo conteúdo também foi compartilhado na página de Michelle e do partido. Na legenda da postagem, Éder Mauro comemorou a informação. "Sempre é uma honra recebê-la no Pará, @michellebolsonaro. O nosso Estado te abraça, ama e espera!", diz o texto. No vídeo também está do Deputado Federal Delegado Caveira.

De acordo com a Michelle Bolsonaro, então presidente do PL Mulher, o foco não é competição e, sim, uma união de forças. "Para nós do Partido Liberal Mulher é motivo de grande alegria ver homens comprometidos em somar forças com as mulheres de todo o Brasil", trouxe a nota do partido.

O mesmo evento do PL Mulher já ocorreu em Parauapebas, no dia 25 de agosto, ao lado dos parlamentares Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer. Não há detalhes oficias sobre a data do evento em Belém.