Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher; assista

Na manhã desta terça-feira (21), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher, em evento organizado pelo diretório do partido, em Brasília. Nessa função, ela tentará atrair o público feminino, mirando o desempenho do partido nas próximas eleições, em 2024. A meta do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, é triplicar o número de prefeitos, saltando de 343 para pelo menos mil.

O evento também é visto como “lançamento” de Michelle ao cenário político com apoio do Partido Liberal.

Em fevereiro, ela gravou um vídeo ao lado da deputada federal Bia Kicis anunciando que dará início a uma série de viagens por todo o território brasileiro com o intuito de incentivar a participação das mulheres na política.

O evento que marca a posse de Michelle reúne deputadas e senadoras da sigla. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que faz 68 anos nesta terça-feira, participou por videoconferência. Ele foi aplaudido e ganhou um “parabéns a você”, puxado por Michelle.