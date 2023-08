R70: 'Bastava me pedir', diz Michelle Bolsonaro sobre quebra de sigilo bancário e fiscal dela

Mais uma chance

A Mega-Sena passará a ter três sorteios semanais, informou ontem a Caixa. A ideia é aumentar o prêmio para atrair jogadores.



Inadimplência

Dívida no rotativo do cartão de crédito dobra em dois anos. Débitos dos brasileiros já somam R$ 77,46 bilhões, segundo o BC.

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, criticou nesta sexta-feira, 18, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal dela. A medida faz parte da investigação sobre o suposto esquema de venda de joias.

FPM

REPASSES

Depois de participar da mobilização municipalista da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), realizada semana passada, em Brasília, os prefeitos do Pará, por meio de suas respectivas associações de municípios, preparam sugestões para contribuir com as emendas que a CNM está propondo na Reforma Tributária. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que também preside a Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep), afirma que uma das principais preocupações está nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), fundo este que a União sempre encontra um argumento para reduzir, na contramão das despesas dos municípios, que crescem a cada dia.



CRISE



Nélio Aguiar diz que a crise é maior ainda em municípios menores, que com a queda do FPM têm enfrentado dificuldades para manter o equilíbrio fiscal. Esse desequilíbrio ocorre porque embora os municípios recebam outros recursos federais, quase 100% deles é de verba carimbada, ou seja, vem para um fim específico. Já o FPM é justamente um recurso que os municípios podem dispor para novos investimentos e, por isso, é fundamental que seja valorizado.

CIMENTO

ACESSO



A ampliação do Distrito Industrial de Ananindeua deu alguns passos nos últimos dias, com a implantação de uma nova indústria de cimento. Apesar de ser uma planta bastante automatizada, dentro do chamado conceito de “indústria 4.0”, a fábrica iniciou as atividades com a criação de 400 empregos diretos. Mas foram lançadas duas preocupações em razão da infraestrutura precária das vias: a primeira com o acesso desses empregados; e outra em relação à logística de distribuição da produção. A expectativa é gerar 500 mil toneladas de cimento ao ano, mas as péssimas condições das vias podem encarecer o produto.

AFTOSA

MARAJÓ



A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) abriu mais uma etapa de vacinação contra febre aftosa no Estado, desta vez para vacinar os rebanhos bovino e bubalino do Arquipélago do Marajó, que concentra o maior rebanho bubalino do Brasil. A campanha se estenderá até 15 de outubro, com prazo de mais 15 dias para declarar a vacina, finalizando em 30 de outubro. A meta da Agência para o período é vacinar todo o rebanho do Marajó, de mais de 600 mil animais, e superar a cobertura vacinal da região do ano passado, que alcançou 98,70%.

MARKETING

PRÊMIO



A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil - seção Pará (ADVB-PA) lança o Prêmio ESG Amazônia 2023. A premiação deve reconhecer e homenagear os melhores trabalhos e resultados de ação ambiental, social e de governança, em benefício do bem-estar comunitário e sustentabilidade ambiental, desenvolvido por empresas, fundações e associações da iniciativa pública e privada. A divulgação e captação dos cases se inicia na próxima segunda-feira, dia 21. A solenidade de premiação está prevista para ocorrer no dia 22 de novembro deste ano.

CENTRO

PESQUISA



A proposta de criação do Centro Integrado da Sociobiodiversidade Amazônica (Cisam), recentemente, apresentada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), recebeu esta semana a adesão de todas as 11 universidades federais da Amazônia, firmando-se como iniciativa multidisciplinar e multi-institucional. Entre as instituições, também foi unânime a decisão de que a sede do Cisam seja na UFPA, que será a instituição coordenadora das atividades, que na prática terão como foco integrar e fortalecer os grupos de pesquisas instalados na Amazônia, potencializando as competência.



ADESÃO



O reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, disse que as atividades do Cisam vão começar de imediato, a partir da implantação de um comitê gestor, uma espécie de conselho para cada área temática e, ainda, o Museu das Amazônias. Tourinho disse que a adesão da totalidade das universidades federais da Amazônia coloca em destaque a colaboração em pesquisa já existente e, por isso, o centro contará com núcleos avançados construídos em todas as instituições de ensino superior parceiras, que vão interagir de modo permanente e terão reuniões itinerantes.

Em Poucas Linhas

► O Sindicato dos Produtores Rurais de Castanhal já está com tudo pronto para a abertura da edição de número 54 da Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac), a mais antiga feira do agronegócio da região nordeste do Pará, e também a maior em volume de negócios anuais. Este ano, a programação vai incluir 20 eventos técnicos paralelos, todos abertos ao público. A abertura da 54ª Expofac será no próximo dia 25.



► O Pará participou da Expomar, a maior feira de negócios do setor pesqueiro do Brasil, realizada em Itajaí (SC). Participaram tradicionais países que se destacam no setor mundial, a exemplo dos Estados Unidos, Japão, China, Itália e América do Sul.



► O International Fish Congress & Fish Expo Brazil (IFC), já confirmado para Belém, de 7 a 9 de dezembro, será realizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e o Sindicato das Indústrias de Pesca, da Aquicultura e das Empresas Armadoras e Produtoras, Proprietárias de Embarcações de Pesca do Estado do Pará (Sinpesca).



► O XIX Festival da Canção da Transamazônica (Fecant) está com inscrições abertas até 15 de setembro. Elas são gratuitas para todo o Brasil e podem ser feitas exclusivamente pelo site fecant.com.br. O festival será dos dias 9 a 11 de novembro, em Altamira, região do Xingu, com o concurso de intérpretes kids e as competições regional e nacional de canções originais, respectivamente.



► Uma instituição paraense e outra com forte atuação no Estado foram selecionadas pelo TEDxAmazônia 2023 como “parceiras de conhecimento” pela relevância do conteúdo produzido e pela contribuição na representatividade da Amazônia no cenário nacional e internacional. São elas o Imazon, instituto de pesquisa para a conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia e o Imaflora, instituto com escritórios em Altamira e São Félix do Xingu. O TEDxAmazônia será em Manaus, de 2 a 5 de novembro.