Parlamentares paraenses se manifestam sobre a operação contra Bolsonaro e aliados; veja

Políticos paraenses aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestaram nas redes sociais acerca da operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira (8) pela Polícia Federal, contra envolvidos na suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder. Fiéis apoiadores de Bolsonaro, Rogério Barra, delegado Caveira e Toni Cunha, todos do Partido Liberal (PL), saíram em defesa do ex-presidente.

O deputado Rogério Barra publicou em sua conta no Instagram publicou um vídeo de Flávio Dino, à época ministro da Justiça e Segurança Pública. “Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil”. Na legenda, Barra deixa a sua crítica nas entrelinhas: “entendedores, entenderão!”, disse.

No trecho do vídeo publicado pelo deputado, Dino - que retornou às atividades como senador e que deve assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal ainda este mês - continua: “Nós abolimos tentações satânicas de espetacularização, de abusos, de forças-tarefas ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população”.

Logo em seguida, Barra fez uma outra postagem onde é direto e diz que a operação é absurda. “Os guardiões da democracia relativa agem mais uma vez. A operação contra o presidente Bolsonaro e seus aliados deflagrada nesta quinta-feira é absurda”, disse. A imagem que o deputado utilizou é uma de Lula e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, cumprimentando-se.

Delegado Caveira, deputado federal, fez uma postagem em que afirma que a “democracia está em frangalhos”. Para o deputado, “o objetivo da apreensão da arma do presidente Valdemar Costa Neto é claro: calar e sufocar um dos maiores líderes da direita do Brasil”. Em seguida o deputado faz uma indagação retórica: Alguém duvida de que já não vivemos mais um em uma democracia?”

A publicação do deputado paraense faz referência ao presidente do PL, Costa Neto, um dos alvos de busca e apreensão na operação que mira aliados de Bolsonaro. Durante o cumprimento do mandato e apreensão, Costa Neto foi preso pela Polícia federal, em Breasília, por porte ilegal de arma. A sede do PL, alvo de buscas, fica no mesmo prédio em que Waldemar mora. Ao todo, a operação cumpre 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e 48 medidas cautelares.

O deputado estadual Toni Cunha postou um vídeo que afirma que “as tentativas de calar Jair Messias Bolsonaro seguem todos os dias”. Para o deputado, “jamais vão conseguir calar o maior líder político da história política deste país, queiram ou não gostem ou não”. Ele finaliza o vídeo de apoio a Bolsonaro dizendo: “Não vamos recuar, dica a dica”.

