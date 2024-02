Bolsonaro nega ter recebido minuta de golpe de ex-assessor preso pela Polícia Federal

Após a prisão de Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência, nesta quinta-feira, 8, em uma operação da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou veementemente ter recebido qualquer documento referente a uma suposta "minuta de golpe".

Em declaração à VEJA, Bolsonaro afirmou que nunca despachou com o ex-auxiliar e que nenhum documento sobre um golpe jamais chegou até ele. Ele enfatizou: “Nunca chegou a mim nenhum documento de minuta de golpe, nem nunca assinei nada relacionado a isso. Até porque ninguém dá ‘golpe’ com papel”.

Entretanto, segundo a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, à Polícia Federal, Martins teria entregue ao ex-presidente um documento com instruções detalhadas para um possível golpe de Estado após as eleições de 2022. A minuta, de três páginas, incluía passos para anular o pleito, afastar ministros do STF e declarar intervenção militar até a realização de novas eleições.

A investigação revelou que Bolsonaro teria editado essa minuta elaborada por assessores e entregue a ele por Filipe Martins em novembro de 2022, conforme trechos da decisão que autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão, corroborada pelo parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet.