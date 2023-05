Dia do trabalhador: Lula participa de ato com centrais sindicais nesta segunda-feira em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira (1º), em São Paulo, de um ato com centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador. O compromisso foi confirmado em uma conta oficial de Lula em uma rede social. "Bom dia. Logo mais estarei em São Paulo, no ato das centrais sindicais no 1º de maio. Ontem anunciamos o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do imposto de renda até R$ 2.640, medidas para valorização de trabalhadores", diz o texto.

Na publicação, o presidente afirma ainda que a prioridade do atual governo é "recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro", afirmando que o dia 1º de maio, "essa data tão simbólica voltará a ser um dia de conquistas".

Lula foi metalúrgico e começou a carreira política em sindicatos de São Paulo. No seu primeiro ato oficial da campanha à presidência em 2022, ele foi a São Bernardo do Campo (SP), no ABC Paulista, e discursou a operários e sindicalistas.

Neste domingo (30), o presidente fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV e informou que enviará ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei que propõe o reajuste anual do salário mínimo acima da inflação. Ele também confirmou o reajuste já nesta segunda-feira do salário mínimo, de R$ 1.302 para R$ 1.320, e a elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda, dos atuais R$ 1.903 para quem ganha até R$ 2.640 mensais.