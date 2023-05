Santiago Peña é eleito presidente do Paraguai e partido Colorado segue no poder

Santiago Peña, do Partido Colorado, venceu as eleições presidenciais do Paraguai neste domingo (30), com 42,74 % dos votos, contra 27,48% conquistados por seu principal adversário na disputa, o candidato da coalizão de esquerda Efraín Alegre. O terceiro candidato na corrida à Presidência, Payo Cubas, teve 22,92% dos votos.

Economista de 44 anos, Peña assumirá o cargo no dia 15 de agosto. No Paraguai, o mandato é de cinco anos.

Antes do anúncio oficial do resultado, quando a apuração apontava a liderança do vencedor, o atual presidente, Mario Abdo Benitez, também do Partido Colorado, afirmou em uma rede social que seu colega tinha sido eleito. Havia a expectativa de uma disputa acirrada, já que Efraín Alegre havia conseguido formar uma coalizão ampla e aparecia bem nas pesquisas.

O Partido Colorado domina a política paraguaia desde a década de 1950. Acreditava-se, no entanto, que a popularidade do partido estaria em baixa em razão da desaceleração da economia e acusações de corrupção.

Em suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Santiago Peña pela vitória nas eleições. "Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade", escreveu o mandatário brasileiro.

"Concordo plenamente em trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes em prol de nossos povos e da visão de uma América do Sul unida e próspera", respondeu o presidente eleito do Paraguai.