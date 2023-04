Paraguai vai às urnas em eleição apertada neste domingo

Os paraguaios vão às urnas neste domingo (30.abr.2023) para escolher o presidente que governará o país pelos próximos 5 anos. Dos 13 candidatos que disputam o pleito, 3 lideram as intenções de votos. O vencedor será aquele que conseguir a maior quantidade, já que o Paraguai não tem 2º turno.



Segundo pesquisa da Atlas/Intel, publicada na 3ª feira (25.abr), Efraín Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico e candidato da coligação Concertación Nacional, e Santiago Peña, do Partido Colorado, aparecem tecnicamente empatados. Alegre ficou com 34,3%, enquanto seu principal adversário aparece com 32,8%.



O levantamento também indica que um 3º candidato ganhou fôlego no final da disputa. Paraguayo Cubas, também conhecido como Payo Cubas, subiu 8,5 pontos percentuais desde o início de abril e aparece com 23% das intenções de votos. A maioria dos entrevistados (90,6%) disse que a decisão já está tomada. Outros 9,4% afirmaram que podem mudar de ideia.



A pesquisa entrevistou 2.320 pessoas de 20 a 24 de abril. A margem de erro é de 2%. O nível de confiança é de 95%.



Conheça os principais candidatos:



- Santiago Peña, 44 anos, Partido Colorado



Conservador, é o representante do partido de direita que mais governou o país e que domina a política paraguaia há 76 anos. Apesar disso, tem mantido um tom elogioso ao presidente Lula, com quem disse estar ansioso para trabalhar e é a favor do fortalecimento do Mercosul. Em um episódio polêmico, já elogiou Alfredo Stroessner, ditador que entre 1954 a 1989 colecionou acusações de corrupção e violações de direitos humanos. Ele é apoiado pelo ex-presidente Horacio Cartes, o homem mais poderoso do Paraguai, dono de bancos e empresas de cigarros.



- Efraín Alegre, 60 anos, Partido Radical Autêntico



É advogado e já exerceu mandatos como deputado e senador, além do cargo de ministro. O objetivo de Alegre é acabar com a hegemonia do Partido Colorado, que governa o Paraguai desde 1948, com exceção da gestão de Fernando Lugo (2008-2012), alvo de impeachment. Ele lidera uma ampla coalizão de oposição que reúne centro-direita, centro-esquerda e esquerda, a Concertación Nacional.

Ele já sinalizou concordância com Lula na aproximação com a China e disse que pode romper relações com Taiwan.



- Payo Cubas, 62 anos, Cruzada Nacional

Nascido nos Estados Unidos, é considerado uma figura antiestablishment, embora já tenha um histórico político-eleitoral extenso no Paraguai. Cubas já foi senador e candidato a governador e é tido como um "populista" pelos cientistas políticos. Em 2019, o candidato teve o mandato de senador cassado por incitação ao crime após agredir um policial e afirmou que “100 mil brasileiros bandidos” deveriam ser mortos. O episódio se deu em 25 de novembro de 2019, durante uma operação de apreensão de madeira na fazenda de um brasileiro no município de Minga Porã, no departamento do Alto Paraná.