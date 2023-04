Em eleições presidenciais acirradas, projeções iniciais indicam vitória de Santiago Peña no Paraguai

A apuração oficial dos votos das eleições presidenciais no Paraguai começou às 16h27 de Assunção (17h27 de Brasília). Até as 17 horas do horário local (18h de Brasília), os primeiros resultados divulgados pela Justiça Eleitoral do país apontavam a vitória de Santiago Peña do Partido Colorado, que tinha 45,1% dos votos, contra 29,9% de seu principal adversário na disputa, Efraín Alegre. Também na corrida pela Presidência, Payo Cubas aparecia com 18,53% dos votos.

Peña é um economista de 44 anos e seu partido, que está atualmente no poder, governou o Paraguai durante a maior parte das últimas sete décadas, sob a ditadura e sob a democracia, com uma breve interrupção durante o governo do esquerdista Fernando Lugo (2008-2012), que sofreu um impeachment um ano antes do fim de seu mandato.

Já Efraín Alegre, advogado de 60 anos, lidera a coalizão de centro-esquerda Concertación Nacional (Acordo Nacional), a alternativa de oposição mais bem posicionada nas pesquisas.

As eleições no Paraguai têm um único turno.