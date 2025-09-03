Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Defesa nega envolvimento de Heleno em discussões sobre golpe e critica uso de agenda como prova

Advogado afirma que general não participou de reuniões sobre Estado de Sítio e contesta interpretação de caderno apreendido.

Jéssica Nascimento
fonte

Advogado de Augusto Heleno, Matheus Milanez. (Foto: STF)

No segundo dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, a defesa do general Augusto Heleno afirmou que ele não participou de reuniões em que se discutiu a decretação de Estado de Sítio ou de Defesa.

O advogado Matheus Milanez declarou que Heleno não esteve presente nos encontros entre Bolsonaro e o alto comando das Forças Armadas, onde teriam sido debatidas minutas com propostas de ruptura institucional. 

“Nenhum militar foi procurado pelo general Augusto Heleno, nenhum militar foi pressionado, nenhum”, afirmou o defensor.

Agenda é alvo de questionamento

Milanez também criticou o uso, por parte da Procuradoria-Geral da República (PGR), de uma agenda pessoal apreendida na casa do general. Segundo a acusação, a caderneta conteria anotações que colocam em dúvida a confiabilidade do sistema eleitoral e demonstrariam intenções golpistas. A PGR chegou a se referir ao material como uma “caderneta golpista”.

A defesa, no entanto, sustenta que o caderno contém apenas reflexões pessoais, que nunca foram compartilhadas com terceiros. Milanez afirmou que as anotações tratam de temas eleitorais e partidários sem relação com qualquer plano de ruptura democrática.

Ele também acusou a Polícia Federal de induzir a PGR ao erro ao apresentar páginas da agenda fora de ordem, criando ligações artificiais entre anotações sem relação entre si. Um exemplo citado foi a suposta intenção de pressionar a Advocacia-Geral da União (AGU) para desobedecer decisões do Supremo, algo que, segundo o advogado, jamais aconteceu. Como prova, mencionou o depoimento do então advogado-geral da União, Bruno Bianco.

Outro trecho da agenda dizia que “é válido continuar a criticar as urnas eletrônicas”. Milanez argumentou que, em 2022, esse era um debate amplamente presente no país e não pode ser interpretado como prova de conspiração.

VEJA MAIS

image Heleno estava afastado do governo e não estava envolvido em trama golpista, defende advogado
Advogado argumenta que presença em live de Bolsonaro não indica apoio a ataques às urnas e que influência do general havia diminuído no governo.

image 2º dia de julgamento: advogado de Augusto Heleno acusa Moraes de atuar como 'juiz inquisidor'
Defesa critica número de perguntas feitas por Moraes e pede nulidade do processo por violação ao direito ao silêncio.

image Tentativa de golpe: defesa de Augusto Heleno critica excesso de documentos no 2º dia de julgamento
Nenhum dos réus, incluindo Bolsonaro, compareceu à sessão desta quarta-feira (3/09) no STF.

Julgamento prossegue com defesas

O julgamento foi retomado às 9h desta quarta-feira (3/9), com as sustentações orais das defesas de Jair Bolsonaro e de outros três réus. O ex-presidente, no entanto, não compareceu ao Supremo. Seu advogado, Celso Vilardi, afirmou que Bolsonaro está bem, mas se ausentou por razões de saúde.

Na abertura do julgamento, na terça-feira (2/9), o ministro Alexandre de Moraes defendeu a soberania nacional e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, acusou os réus de arquitetarem um plano para anular o resultado das eleições de 2022.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PGR traz apenas uma fala como prova de que Heleno dificultou transição governo, diz advogado

03.09.25 10h48

Mudança

Ricardo Sefer deixa comando da Procuradoria-Geral do Estado e Ana Carolina Gluck Paul assume o órgão

Decretos de nomeação e exoneração, assinados pelo governador Helder Barbalho, foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira

03.09.25 10h48

PGR erra por acreditar cegamente na PF, afirma defesa de Heleno

03.09.25 10h48

2º DIA DE JULGAMENTO DA TENTATOVA DE GOLPE

Advogado de Bolsonaro contesta delação de Mauro Cid e critica acordo firmado com a PGR

Defesa afirma que colaboração premiada tem versões contraditórias e não deveria ser usada como base da acusação.

03.09.25 10h45

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda