Tentativa de golpe: defesa de Augusto Heleno critica excesso de documentos no 2º dia de julgamento

O segundo dia do julgamento sobre a trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados teve início nesta quarta-feira (3/09), sem a presença de nenhum dos oito réus no plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

A sessão foi aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, e teve como primeiro a se manifestar o advogado Matheus Milanez, que representa o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Milanez voltou a reclamar do volume de documentos enviados à defesa às vésperas do depoimento de Heleno, argumento que já havia sido levantado por outras defesas durante a fase de oitivas, em junho.

Segundo ele, além da quantidade excessiva de dados, os arquivos não estavam organizados nem nomeados adequadamente, o que dificultou a análise e preparação da defesa.

No primeiro dia de julgamento, apenas o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, compareceu pessoalmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, não esteve presente, conforme antecipado por seu advogado, Celso Vilardi, que alegou problemas de saúde do cliente.

Após a fala da defesa de Heleno, está prevista a manifestação de Vilardi, advogado de Bolsonaro, considerada a mais aguardada da sessão.

Em seguida, serão ouvidos os defensores do general Paulo Sérgio Nogueira e do general Walter Braga Netto, que foi vice de Bolsonaro na chapa derrotada nas eleições de 2022.