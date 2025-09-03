Capa Jornal Amazônia
STF retoma julgamento do golpe com expectativa para fala de defesa de Bolsonaro

O voto do ministro Alexandre de Moraes, pela condenação ou absolvição dos réus, só deve ser lido na próxima semana

Estadão Conteúdo
fonte

A Primeira Turma deu início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares próximos nesta terça, 3 (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retomou na manhã desta quarta-feira, 3, o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus ex-auxiliares. A sessão será marcada pelas sustentações orais das defesas de quatro réus - todos militares - entre eles o ex-chefe do Executivo.

O primeiro pronunciamento desta quarta está sendo feito pela defesa do general Braga Netto, ex-ministro da Defesa atualmente preso, seguido pelos representantes de Bolsonaro. Também haverá manifestações das defesas dos advogados do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

image Tentativa de golpe: defesa de Augusto Heleno critica excesso de documentos no 2º dia de julgamento
Nenhum dos réus, incluindo Bolsonaro, compareceu à sessão desta quarta-feira (3/09) no STF.

image Bolsonaro não comparecerá ao segundo dia de julgamento no STF sobre tentativa de golpe
Se condenado, o ex-presidente poderá receber pena mínima de 12 anos e máxima de 43 anos de prisão

O voto do ministro Alexandre de Moraes, pela condenação ou absolvição dos réus, só deve ser lido na próxima semana. Nenhum réu compareceu à sala da Primeira Turma para assistir à sessão de julgamento desta quarta, 3. Nesta terça, 2, somente assistiu ao julgamento presencialmente o general Paulo Sérgio Nogueira.

A Primeira Turma deu início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares próximos nesta terça, 3. O grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar a articulação por um golpe de Estado entre 2021 e 2023. Neste momento, a Primeira Turma julga somente o primeiro núcleo, o chamado "núcleo crucial" da trama golpista.

